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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 12:39

! hangileri?

, 'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek sini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Bu bağlamda yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kararla birlikte bazı arabalarda yüzde 60 oranında vergi düştü ve fiyatı da bu nedenle gerilemiş oldu. Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Peki ! hangileri? İşte detaylar

Sahibinden satılık fiyatı düşen otomobil markaları! Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri? Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu.

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