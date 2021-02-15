Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. Yüzlerce belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır?
ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMLARI
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021
İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021