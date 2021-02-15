Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 15.02.2021 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 15:20
    ABONE OL

    4.000 TL maaşla en az lise mezunu eri, zabıta, hizmetli, şoför alımı ve belediye memuru alımı başvuru şartları!

    Çok sayıda farklı belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Farklı illerdeki belediyelere yapılan, farklı kadrolarda personel alımı için başvuru sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, müessese dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. İşte 4.000 TL fiyatla en az lise mezunu suratlarca belediye memuru alımı başvuru şartları! Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler....

    takvim.com.tr
    4.000 TL maaşla en az lise mezunu İtfaiye eri, zabıta, hizmetli, şoför alımı

    Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. Yüzlerce belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır?

    ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMLARI

    Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

    Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 26.02.2021

    İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 19.02.2021

        BELEDİYE PERSONELİ ALIMI

        Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 18.02.2021.

        Aydın Koçarlı Belediyesi Personel ltd.Şti16.02.2021

        Trabzon Arsin Belediyesi Personel Ltd.Şti.22.02.2021

        Trabzon Araklı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.02.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 22.02.2021

        Şoför alımı için tıklayınız

        BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

        Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

        Devlet memuru olma şartları nelerdir?

        Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

        Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

        Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Memurlar 4.000 TL maaşla en az lise mezunu İtfaiye eri, zabıta, hizmetli, şoför alımı ve belediye memuru alımı başvuru şartları!