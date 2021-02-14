İŞKUR aracılığı ile 46 bin işçi ve kamu personeli alınıyor! 3.500 TL maaş verilecek! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 46 bin kişi alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar.