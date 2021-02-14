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    • Memurlar
    • 14.02.2021 15:37
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    • 14.02.2021 15:37
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    İŞKUR aracılığı ile 46 bin işçi ve kamu personeli alınıyor! 3.500 TL maaş verilecek! İşte başvuru şartları

    İŞKUR yeni duyurular yayımlamaya devam ediyor. Resmi İnternet adresi üzerinde yayımladığı duyurular ile 46 bin işçi ve Kamu Personeli Alımı yapacağını duyuran İŞKUR kamu ve özele duyurular yayımladı. Kamu müesseseleri ve Özel kuruluşlar bünyelerindeki noksanlığı karşılamak üzere değişik alanlarda müracaat yapılıyor. İŞKUR İş ilanları için açık en çok tercih edilen pozisyonlar ve başvuru şartları haberimizde. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR aracılığı ile 46 bin işçi ve kamu personeli alınıyor! 3.500 TL maaş...

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 46 bin kişi alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar.

    İŞKUR ARACILIĞI İLE ALIM YAPILACAK BAZI KADROLAR:

    Beden İşçisi (Genel) 6552
    Beden İşçisi (Temizlik) 201
    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 128
    Bisküvi İmalat İşçisi 200
    Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 131
    Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 128
    Büro İşçisi 119
    Büro Memuru (Genel) 313
    CNC Freze Tezgahı Operatörü 214
    CNC Torna Tezgahı Operatörü 540


    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 408
    Depo İşçisi (Elleçleme) 100
    Depo Sevkiyat Sorumlusu 200
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 339
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 251
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 596
    Düz Dikiş Makineci 206
    Elektrik Teknikeri 157
    Elektrik Teknisyeni 304


        Elektrikçi (Genel) 501
        Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 220
        Forklift Operatörü 389
        Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1067
        Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 139
        Güvenlik Görevlisi 335
        Kağıt İmal İşçisi 104
        Kalite Kontrolcü 303
        Kasiyer 381


        Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 309
        Konfeksiyon İşçisi 686
        Kurye 150
        Makine Mühendisi 274
        Makineci (Dikiş) 1243
        Mekanik Bakım Onarımcısı 258
        Mobilya Montajcısı 186
        Motosikletli Kurye 265
        Muhasebeci 264
        Ön Muhasebeci 874
        Paketleme işçisi 297
        Pazarlamacı 275
        Reyon Görevlisi 357
        Satış Danışmanı / Uzmanı 809
        Seramik İmal İşçisi 160
        Sevkiyat Görevlisi 223
        Şoför-Yük Taşıma 443
        Temizlik Görevlisi 692

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

        18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre ilgili alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

            BAŞVURULAR:

            İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

            SOSYAL OLANAKLAR NEDİR?

            İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar.

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            Haberler Memurlar İŞKUR aracılığı ile 46 bin işçi ve kamu personeli alınıyor! 3.500 TL maaş verilecek! İşte başvuru şartları