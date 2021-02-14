İŞKUR aracılığı ile 46 bin işçi ve kamu personeli alınıyor! 3.500 TL maaş verilecek! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan işçi ve personel alımı ilanlarına göre kamuya ve özele 46 bin kişi alınacak. En çok alım yapılacak kadro ve şartlar? İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde gelen ilanlara başvuru yapacak adaylar genelde sosyal olanakları merak etmektedirler. Bu kapsamda kurumlar ilan detaylarında adaylara SGK, Yol, Yemek gibi sosyal olanak sağlar ve en az 3.500 TL gibi maaş imkanı ile işe alım yaparlar.
İŞKUR ARACILIĞI İLE ALIM YAPILACAK BAZI KADROLAR:
Beden İşçisi (Genel) 6552
Beden İşçisi (Temizlik) 201
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 128
Bisküvi İmalat İşçisi 200
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 131
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 128
Büro İşçisi 119
Büro Memuru (Genel) 313
CNC Freze Tezgahı Operatörü 214
CNC Torna Tezgahı Operatörü 540
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 408
Depo İşçisi (Elleçleme) 100
Depo Sevkiyat Sorumlusu 200
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 339
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 251
Dokuma Konfeksiyon Makineci 596
Düz Dikiş Makineci 206
Elektrik Teknikeri 157
Elektrik Teknisyeni 304