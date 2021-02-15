Gelir İdaresi Başkanlığı 280 şoför alımı yapacak. Başkanlık tarafından yapılan son duyuruda 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) alımı yapılacağı belirtildi. Açıklamada ise "Başkanlığımızca istihdam edilmek üzere 280 (iki yüz seksen) Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda alım yapılacak iller, sınav tarihi ve başvuru şartları başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oluyor. İşte ilanda yer alan bilgiler
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) GİRİŞ SINAVI İLANI
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 (iki yüz seksen) sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.