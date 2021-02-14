İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile vatandaşlar hem iş bilme bahtına sahip oluyorlar hemde günlük emin bir meblağda fiyat alıyorlar. Günlük 108 TL'ye kadar erişen iş başı eğitim programları için müracaatlar ise senenin her yarıyılı devam ediyor. Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olmak şart. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. Mesleğin gerekleri düşünüldüğü zaman kişilerin belirlenen özel şartlara sahip olmaları gerekiyor. Emekli olmamak ve kurslara katılımı konusunda herhangi bir yaptırımının bulunmaması gerekmektedir.