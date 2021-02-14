İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile vatandaşlar hem iş bilme bahtına sahip oluyorlar hemde günlük emin bir meblağda fiyat alıyorlar. Günlük 108 TL'ye kadar erişen iş başı eğitim programları için müracaatlar ise senenin her yarıyılı devam ediyor. Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olmak şart. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. Mesleğin gerekleri düşünüldüğü zaman kişilerin belirlenen özel şartlara sahip olmaları gerekiyor. Emekli olmamak ve kurslara katılımı konusunda herhangi bir yaptırımının bulunmaması gerekmektedir.
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına, "Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak." şartlarını sağlayanlar başvuru yapabilir. Bunun yanında sağlanması gereken diğer koşullar ise bir süredir (bir aydan fazla) SGK primi ödenmiyor olmak ve işverenin çalışan personeli olmamak.
GÜNLÜK ÖDENEN ÜCRETLER
İŞKUR bu programlara dahil olan işsiz, iş arama konumundaki vatandaşlara günlük 108 TL ödeme yapar. Öğrenciler bu programa başvuru yaparsa ödeme ücreti 81 TL olur. İşsizlik maaşı alanlara 54 TL ödenir. Küçük çocuğu olanlar kadınlara 95 TL ödenir. Geleceğin mesleklerinde bir iş koluna dahil olanlara 100 TL günlük ödeme yapılır.