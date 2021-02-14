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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 09:49
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    • 14.02.2021 10:02
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    İş sahibi olma garantisi müjdesi geldi! Günlük 108 TL yevmiye ile işbaşı meslek kursu başvuruları nasıl yapılır?

    İşi olmayanlar, iş sahibi olmayanlar işbaşı eğitim programları sayesinde kendilerine yeni bir yol haritası tanımlayabilirler. Hükümetin büyük önemsediği bu programlar ana hatlarıyla işi olmayanların, aranan işlerde eğitim almalarını sağlamak. Bu kapsamda patronlar arz ettikleri personelleri kendileri yetiştiriyorlar, işi olmayanlar ise aranan iş kollarında iş sahibi oluyorlar. İŞKUR bu programlara dahil olan işsiz, iş arama konumundaki vatandaşlara günlük 108 TL ödeme yapar. Öğrenciler bu programa başvuru yaparsa ödeme ücreti 81 TL olur. Peki günlük 108 TL yevmiye ile nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Günlük 108 TL yevmiye ile iş sahibi olma garantisi müjdesi geldi!

    İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile vatandaşlar hem iş bilme bahtına sahip oluyorlar hemde günlük emin bir meblağda fiyat alıyorlar. Günlük 108 TL'ye kadar erişen iş başı eğitim programları için müracaatlar ise senenin her yarıyılı devam ediyor. Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olmak şart. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. Mesleğin gerekleri düşünüldüğü zaman kişilerin belirlenen özel şartlara sahip olmaları gerekiyor. Emekli olmamak ve kurslara katılımı konusunda herhangi bir yaptırımının bulunmaması gerekmektedir.

    BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

    İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına, "Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak." şartlarını sağlayanlar başvuru yapabilir. Bunun yanında sağlanması gereken diğer koşullar ise bir süredir (bir aydan fazla) SGK primi ödenmiyor olmak ve işverenin çalışan personeli olmamak.

    GÜNLÜK ÖDENEN ÜCRETLER

    İŞKUR bu programlara dahil olan işsiz, iş arama konumundaki vatandaşlara günlük 108 TL ödeme yapar. Öğrenciler bu programa başvuru yaparsa ödeme ücreti 81 TL olur. İşsizlik maaşı alanlara 54 TL ödenir. Küçük çocuğu olanlar kadınlara 95 TL ödenir. Geleceğin mesleklerinde bir iş koluna dahil olanlara 100 TL günlük ödeme yapılır.

        MEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

        Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olmak şart. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. Mesleğin gerekleri düşünüldüğü zaman kişilerin belirlenen özel şartlara sahip olmaları gerekiyor. Emekli olmamak ve kurslara katılımı konusunda herhangi bir yaptırımının bulunmaması gerekmektedir.

        İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI

        İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek için İŞKUR'un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR'A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor.

        Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.

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        Haberler Ekonomi İş sahibi olma garantisi müjdesi geldi! Günlük 108 TL yevmiye ile İŞKUR işbaşı meslek kursu başvuruları nasıl yapılır?