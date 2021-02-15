Kişinin hakkında yapılacak güvenlik sorgusundan geçebilmek.

İŞKUR tarafından yayınlanan temizlik personeli ilanlarından yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilmektedir.

Üyeler aynı anda iki işe başvuru gerçekleştiremezler.

İŞKUR ilanının sonrasında belirtilen eğitim durumunu tamamlamış olmak.

İşe son başvuru yapıldığı andan itibaren istenilen eğitim durumuna sahip olmak.

Devlet tarafından herhangi bir emeklilik, yaşlılık gibi maaş almıyor olmak.İşe alınma koşullarını bulundurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Temizlik alanında çalışmak için herhangi bir engelin olmaması.Vardiyalı çalışmaya uygun olarak engelin bulunmaması şartları aranmaktadır.

BAŞVURULAR:

İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

YENİ İŞKUR İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.