A-101, BİM, ŞOK personel açığı olan şubelerine, maketlerinde görevlendirmek üzere iş ilanları yayımladılar. İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarında en az ilköğretim mezunu olmak üzere lise, önlisans ve lisans düzeyinden personel alımları olacak. A-101, BİM, ŞOK tarafından yayımlanan bu personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, başvuru şartları ve ilanlara başvuru yapacak adaylar için başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar yazımızda. Şubat 2021 A-101, BİM, ŞOK İş ilanları İŞKUR başvuru adresi.
BİM İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Reyon Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Beden İşçisi (Genel), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı.
A-101 İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Forklift Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, Ambar/Depo Görevlisi, Market Elemanı, takvim.com.tr, Muhasebe Meslek Elemanı, Beden İşçisi (Genel), Perakende Satış Elemanı (Gıda).
ŞOK İŞKUR İş İlanları - Açık Kadrolar
Reyon Görevlisi, Perakende Satış Elemanı (Gıda), Kasiyer, Ambar/Depo Görevlisi, Beden İşçisi (Genel), Depo Görevlisi (Gıda), Satış Danışmanı / Uzmanı(Perakende Satış Elemanı (Gıda)), Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü.