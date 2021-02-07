4.500 TL maaşla en az lise mezunu belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, hizmetli ve şoför alımı...

Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. 366 belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
İLAN YAYIMLAYAN BELEDİYELER
Uzgörür Belediye Başkanlığı, Bahşılı Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Yenikent Belediye Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Uzgörür Belediye Başkanlığı
Bahşılı Belediye Başkanlığı