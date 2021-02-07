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    • Memurlar
    • 07.02.2021 11:33
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    • 07.02.2021 11:33
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    4.500 TL maaşla en az lise mezunu belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, hizmetli ve şoför alımı...

    Çok rakamda değişik belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Değişik llerdeki belediyelere yapılan, değişik kadrolarda personel alımı için müracaat sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu müesseseleri, müessese dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. İşte 4.500 TL ücretle en az lise mezunu suratlarca belediye memuru alımı müracaat koşulları! Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler....

    takvim.com.tr
    4.500 TL maaşla en az lise mezunu belediye memuru alımı başvuru şartları!

    Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. 366 belediye memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

    İLAN YAYIMLAYAN BELEDİYELER

    Uzgörür Belediye Başkanlığı, Bahşılı Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Yenikent Belediye Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı...

    Uzgörür Belediye Başkanlığı

    Bahşılı Belediye Başkanlığı

        Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

        Yenikent Belediye Başkanlığı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

        BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

        Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

            d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

            f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

            Devlet memuru olma şartları nelerdir?

            Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

            Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

            Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
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