4500 TL maaşla 50-55-60 KPSS puanıyla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar

50-55-60 KPSS, 4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan alımlar için müracaatlar 8 Şubat günü başlıyor. Bir bülten için ise müracaat 10 Şubat'ta başlıyor. Biz de 8-10 Şubat günlerinde belediyelerin müracaatı başlayacak personel alımlarının bilgilerine ve ayrıntılara yer verdik. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
Mühendis
Memur
Zabıta Memuru
Hizmetli
Şehir Plancısı
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Avukat
Bilgisayar İşletmeni
Belediye Trafik Memuru
Şehir Plancısı
BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,