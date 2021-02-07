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    • Memurlar
    • 08.02.2021 08:45
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    • 08.02.2021 08:45
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    4500 TL maaşla 50-55-60 KPSS puanıyla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar

    50-55-60 KPSS, 4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 55-60 KPSS puan şartı ile en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Farklı illerde yapılacak ikamet şartsız belediye memuru alımında başvurular bu hafta başlıyor. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir?

    50-55-60 KPSS, 4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu!

    50-55-60 KPSS, 4500 TL maaşla belediye memuru alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan alımlar için müracaatlar 8 Şubat günü başlıyor. Bir bülten için ise müracaat 10 Şubat'ta başlıyor. Biz de 8-10 Şubat günlerinde belediyelerin müracaatı başlayacak personel alımlarının bilgilerine ve ayrıntılara yer verdik. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Mühendis
    Memur
    Zabıta Memuru
    Hizmetli
    Şehir Plancısı
    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
    Avukat
    Bilgisayar İşletmeni
    Belediye Trafik Memuru
    Şehir Plancısı

    BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

        ALIM YAPAN BELEDİYELER VE BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvurusu 8 Ocak günü başlayacak memur alımlarının detayları şu şekilde:

        Büyükçekmece Belediyesi zabıta alımı

        Van Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanı

        Şırnak Belediyesi zabıta ve memur alımı

        Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı

        Bahşılı Belediyesi memur alımı
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        Haberler Memurlar 4500 TL maaşla 50-55-60 KPSS puanıyla belediye memuru alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar