Ve netleşmiş durumda! En az ilkokul mezunu binlerce kişiye iş müjdesi! 18 yaşından büyük herkes hemen başvuru yapabilir…

Ve netleşmiş durumda! En az ilkokul mezunu binlerce kişiye iş müjdesi! İlan içeriğine göre 41 bin personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen kişilerde aranan en önemli özellik ise ilkokul mezunu olmaları. Gereken koşulları sağlayan kişiler işe alınacaklar. İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR resmi web sayfası üzerinden başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Site içerisinde yüzlerce iş ilanı yer alıyor ve üyeler tercih ettikleri alana başvuru gerçekleştirerek iş sahibi olabilirler. Kişiler, iş ilanları içerisinden iki ya da daha fazla sayıda ilana başvuru sağlayabilirler.
41 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞTE POZİSYONLAR!
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre 41 bin kişilik kadro ile personel alımı yapılacağı bildirdi. Alımlar yüzlerce pozisyonda yapılacak. İşte belli başlı alım yapılacak pozisyonlar.
Kalite Kontrolcü-272
Kasiyer-401
Konfeksiyon İşçisi-911
Makine Mühendisi-197
Makineci (Dikiş)-1677
Muhasebeci-254
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)-250
Ön Muhasebeci-851
Paketleme işçisi-296
Pazarlamacı-266
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı-303
Reyon Görevlisi-260
Satış Danışmanı / Uzmanı-1279
Şoför-Yük Taşıma-427
Temizlik Görevlisi-1536
Turizm Ve Otelcilik Elemanı-225
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)-173
Ambar/Depo Görevlisi-269
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)-191
Aşçı-369
Aşçı Yardımcısı-202
Ayakkabı İmalatçısı-516
Beden İşçisi (Genel)-6217
Bulaşıkçı (Stevard)-287
Büro Memuru (Genel)-508
CNC Torna Tezgahı Operatörü-314
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-834
Dokuma Konfeksiyon Makineci-201
Elektrikçi (Genel)-374
Forklift Operatörü-254
Garson (Servis Elemanı)-940
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı-529
Güvenlik Görevlisi-617