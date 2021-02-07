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    • Memurlar
    • 07.02.2021 11:03
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    • 07.02.2021 11:03
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    Kamuya binlerce memur alımı internet başvuruları! İşte ilköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

    Şubat ayı personel alımları kapsamında gerek kadrolu, gerek kontratlı kadrolara personel alımı süreçleri devam ediyor. Kamu müessese ve kuruluşlarına memur alımları kapsamında onlarca müracaat duyurusuna dair ayrıntıları bu haberimizde hazırladık. İşte müracaat bültenleri ve müracaat süreçlerine dair tüm detaylar. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle vatandaşı olması zorunludur. İşte ilköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

    takvim.com.tr
    Kamuya binlerce memur alımı internet başvuruları başladı!

    Kamu kurum ve kuruluşlarına güncel başvuru ilanlarını haberde hazırladık. Toplam bin 140 kadroya başvurular alınıyor. Kamu kurumlarının başvuru tarihleri, başvuru detayları ve kılavuzlar bu haberde. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

    Van Büyükşehir Belediyesi 108 Memur Alımı

    Van Büyükşehir Belediyesi B ehliyetli 25 memur alımı olmak üzere toplam 108 memur alımı yapacak. 10 Belediye Trafik memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. 15 Zabıta Memuru alımı için herhangi bir Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvurular 8-12 Mart 2021 tarihlerinde olacak.

    Bahçelievler Belediyesi 96 Memur Alımı

    Bahçelievler Belediyesi tarafından 11 farklı ilan yayımlanmış olup; adayların farklı unvan dahilinde toplamda 98 kişilik kontenjan dahilinde görevlendirilecekleri açıklandı. Avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, bilgisayar işletmeni, memur, zabıta memuru kadrolarına 78 kamu personeli alınacak. Memur alımı başvuruları 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.

    BTK 30 Memur Alımı

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'ya kadrolu memur alımları Genel İdare Hizmetleri "GİH" Sınıfı 8'nci ve 9'ncu derece kadrolar için olacak. Atamalar 30 adet Bilişim Uzman Yardımcısı için gerçekleştirilecek. BTK memur alımı başvuruları 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri içerisinden şahsen veya posta ile yapılacaktır.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Memur Alımı

    Diyarbakır iş ilanları arasında yer almak üzere 75 kişilik kontenjan ile itfaiye eri alımı yapılacaktır. 15 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans alanlarından eğitimlerini tamamlayarak mezun olan adayların başvuruları kabul edilecek olup; ayrıca kılavuzda yer alan bilgilere göre; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartının da arandığı açıklanmaktadır. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Kadrolu 10 Memur Alımı

        Hazine Maliye Bakanlığı bünyesinde "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı" için 10 adet kamu personeli alımı kadrosuna memur alımı giriş sınavı ilanı yayımlandı. HES kodu olmayanlar başvuru yapamayacaktır. Başvurular ise 3-17 Şubat 2021 tarihleri arasında saat 18.00'a kadar yapılabilecektir.

        Şırnak Belediyesi 14 Memur Alımı

        Belediye İlk Defa Atanmak Üzere Yüksek Maaşlı 14 Memur Alımı yapacak. Başvurular 8 ile 13 Mart 2021 arasında (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2 adresine yapılacaktır. Ayrıca yaziisleri@sirnak.bel.tr adresinden mail yolu ile de başvuru yapılabilecektir.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Memur Alımı Yapacak

        Üniversiteye bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B kapsamında istihdam edilmek üzere, mülakatsız ve KPSS 60 ve 70 taban puanla personel alımı yapılacak.

        Başvurular üniversite internet adresinde yer alan başvuru formunun doldurulup üniversite adresine gönderilmesi veya şahsen başvurulması gerekiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/Antalya adresine şahsen veya posta ile 8 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

        Bozok Üniversitesi 48 Memur Alımı

        9 farklı duyuru metni halinde yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Hemşire alımı, Eczacı alımı, Sağlık Teknikeri alımı, Diğer Sağlık Personeli alımı kategorilerinden başvurular yapılacaktır. Başvuru işlemleri 8 Şubat 2021 saat 16:00'ya kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na posta yolu veya şahsen teslim edilecektir.

        Ticaret Bakanlığı 50 Memur Alımı

        Ticaret Bakanlığına kadrolu memur alımları kapsamında internet başvuruları alınıyor. Bakanlık 50 memur alımı için başvuru detaylarını ve tüm şartları bu haberimizde hazırladık. Ticaret Bakanlığına kadrolu 50 memur alımı için Genel İdari Hizmetler GİH sınıfı 8 ve 9'ncu kadrolar için başvurular alınacak. Ticaret Bakanlığına memur alımları için başvurular 12 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek. 50 Ticaret Denetmen Yardımcısı alımı için başvurular Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılabilecektir.

        BDDK 4 Memur Alımı

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından sözlü sınavla DÜZ DEVLET MEMURU alımı yapacak

        Adaylar başvurularını BDDK'nın internet sitesinden online olarak ulaşacakları "Başvuru Formu" ile yapacaklardır. Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilmemektedir. Başvurular 10 Şubat 2021 tarihi saat 16.00'da sona erecektir.

            Sağlık Bilimleri 8 Memur Alımı

            Üniversite personel alımları kapsamında en az 14 bin en fazla 21 bin TL maaşla çalışacaklar için başvuru ekranı açıldı. Üniversite personel alımı başvuru şartları, başvuru kontenjanları ve tüm detayları bu haberimizden hazırladık. 14-21 Bin TL ücretle personel alımı başvuru ekranına aşağıdaki "Başvuru Ekranı"ndan direkt erişim sağlayarak yapabilirsiniz. Adaylar başvurularını 12 Şubat 2021 tarihi mesai sonuna kadar yapabileceklerdi.

            Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Memur Alımı

            GİB personel alımı kapsamında toplamda yapılacak olan 337 kişilik personel alımı için Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanları ile görevlendirme yapılacaktır. Başvurular 1-10 Şubat 2021 arasında GİB sınav sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır.

            Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 40 Memur Alımı

            Kamu ilan tarafından ilan edilen personel alımı ilanı için toplamda 40 kişilik yeni kontenjan açıldığı duyuruldu. Adayların 4 farklı ilan üzerinden başvuru yapabileceği kontenjanlar için sadece Hemşire alımı unvanı ile başvuru yapabilecekleri açıklanırken; 26 kişilik, 10 kişilik, 2 kişilik ve 2 kişilik alımlar dahilinde başvuru işlemleri kabul edilecektir. 2 Şubat 2021 Resmi Gazete ilanı olarak yayımlanan Hemşire alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre; adayların 15 gün süre ile başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

            Pendik Belediyesi 20 Memur Alımı

            Pendik Belediyesi kadrolu memur alımı ilanında toplamda 20 kişilik kontenjan açılmış olup; adayların sadece Zabıta Memuru unvanı ile görevlendirilecekleri açıklandı. GİH sınıfına mensup olacak memurlar için 10 kişi, 5 kişi ve ayrıca 5 kişilik alım yapılacaktır.

            Mart 2021 döneminde yapılacak olan alımlar için adayların 8 Mart 2021 tarihinden itibaren olmak üzere 12 Mart 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekmektedir.

            Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 Memur Alımı

            Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 657 DMK kapsamında 4-B sözleşmeli devlet memuru alımları kapsamında KPSS şartı olmadan 47 kadro açıkladı. 5 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yayımlanan Kültür Bakanlığı 47 memur alımına dair detayları bu haberimizde hazırladık.

            Adaylar başvurularını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacak başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvurular 15 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

            Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 77 Memur Alımı

            Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B hükmü ile Sözleşmeli 77 kamu personeli alımı yapacak.

                Devlet Tiyatroları 119 Memur Alımı

                Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan Türkiye geneli kamu personeli alımı başvuru süreci dahilinde 119 kontenjan açıldığı ilan edildi. 119 kişilik Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için adayların 5 Şubat 2021 tarihi itibari ile başvuru yapmaları mümkündür. Her aday en geç 15 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek olup; ilgili işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet adresi ve ayrıca Devlet Tiyatroları resmi internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

                DSİ 12 Memur Alımı

                Devlet Su İşleri tarafından yapılacak olan kamu personeli alımı için 12 kişilik kontenjan açıldı. 2021 kamu personeli alımı ilanları dahilinde Şubat ayında yapılacağı açıklanan personel alımları için başvuru işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilecekleri son işlem tarihi 24 Şubat 2021 olarak ilan edilmektedir.

                Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 Kadrolu Memur Alımı

                Gençlik ve Spor Bakanlığı "GSB" 2021 yılı memur alımları kapsamında 25 kadro için başvuru ilanı yayımladı. KPSS'den 60 puan istenen kadrolu memur alımı için başvurular 8-15 Şubat 2021 tarihlerinde yapılabilecek.

                Konya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı

                Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alımı ilanı yayınladı. Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS'den en az 65 almak gerekiyor. Başvurular 22 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında Belediye internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu il Belediyeye boy ve kilo ölçümü esnasında teslim edeceklerdir.

                Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 20 Memur Alımı

                Adayların Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak olan memur alımı süreçleri kapsamında yapılacak olan alımlar için toplamda 20 kişilik kontenjan dahilinde işlem yapması mümkün olacaktır. Adayların 12 Şubat 2021 saat 16:00'ya kadar başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Sınav uygulaması ile yapılacak olan alımların başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden yapılacaktır.

                Büyükçekmece Belediyesi 15 Memur Alımı

                Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılacak olan kadrolu zabıta memuru alımı için güncel başvuru kılavuzu yayımlandı. 2021 memur alımı ilanları arasında yerini alan zabıta alımı başvuruları Şubat 2021 sürecinde başlayacak. 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan işlemler en geç 10 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecektir.

                    Pazar Belediyesi 10 Memur Alımı

                    Pazar Belediyesi B ehliyetli 10 memur alımı yapacak. Başvurular şahsen, posta ile veya internet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecektir. Adaylar başvuru belgeleri ile 22 Şubat ile 24 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurularını istedikleri başvuru yöntemiyle yapabileceklerdir.

                    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Kamu Personeli Alımı

                    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKA kamu personeli alımına 2 kişilik verildi. Kalkınma Ajansı personel alımı için adayların yapacakları başvurular Sanayi Bakanlığı dahilinde yer alan Ajans Başvuru internet adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Başvurular 11 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

                    Fırat Kalkınma Ajansı 5 Kamu Personel Alımı

                    Fırat Kalkınma Ajansı yüksek maaş ile 5 memur alımı yapıyor. 1 kişilik kontenjan ile Hukuk Müşaviri Uzman Personel Alımı yapılacak olup; 1 kişilik kontenjan ile lisans alanı İ.İ.B.F veya Eğitim Fakültesi olan Uzman Personel Alımı yapılacağı beyan edildi. Başvurular 15 Şubat 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını Sanayi Bakanlığının resmi Ajans Başvuru internet sitesi üzerinden online olarak tamamlayabileceklerdir.

                    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 4 Memur Alımı

                    Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığı memur alımı Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Genel İdari Hizmetler ile Teknik Hizmetler Sınıfı için olacak. 4 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 10 - 12 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatlerinde başvuru yapabileceklerdir.

                    Pütürge Belediyesi 4 Memur Alımı

                    4 kamu personeli alımı kontenjanları şu şekildedir: 1 Ayniyat Saymanı alımı, 1 Bilgisayar İşletmeni alımı, 1 VHKİ alımı, 1 Tahsildar alımı kapsamında başvurularda 4 kadrolu personel alımı yapılacak. Memur alımı için adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri elektronik ortamda, belediye info@puturge.bel.tr e-posta adresine, şahsen ve iadeli taahhütlü posta yoluyla 3 -8 Mart 2021 arası gönderebilecekler veya şahsen teslim edeceklerdir.

                    Yenikent Belediyesi 1 Memur Alımı

                    Kütahya iş ilanları kapsamında Yenikent Belediyesi için memur alım ilanı yayımlandı. 1 Şoför alımı yapılacaktır. Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği ilan için KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartı bulunmaktadır. Başvuru esnasında istenilen belgeler 17 Şubat 2021 - 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 16.00'a kadar yapılacaktır.

                        Marmara Üniversitesi 3 Memur Alımı

                        İstanbul iş ilanları kapsamında yüksek maaş ile sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Resmi Gazete aracılığı ile yayımlanan kamu personeli alım ilanlarında yer alan bilgilere göre; ortalama 10 bin TL maaş ile işe alım süreci başladı. Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün başladı. Başvurular 8 Şubat'a kadar devam edecektir.

                        İlanları Yayımlanacak 2 İlan

                        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSB 10 memur alımı için duyuru yayımladı. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 250 memur alımı için duyuru yayımladı. Her iki Bakanlık da başvuru duyurularını yayımladı ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

                        Binlerce Memur Alımı Kontenjan Dağılımı

                        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75,

                        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20,

                        Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu BTK 30,

                        Hazine ve Maliye Bakanlığı 10,

                        Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15,

                        Bahçelievler Belediye Başkanlığı 96,

                        Şırnak Belediye Başkanlığı 14,

                        Marmara Üniversitesi 3,

                        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 108,

                        Rize İli Pazar Belediye Başkanlığı 10,

                        Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50,

                        Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 25,

                        Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12,

                        Bozok Üniversitesi 48,

                        Ticaret Bakanlığı 50,

                        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 4,

                        Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8,

                        Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 337,

                        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 40,

                        Pendik Belediyesi 20,

                        Devlet Tiyatroları 119,

                        Kültür ve Turizm Bakanlığı 47,

                        Devlet Opera ve Balesi 77,

                        Devlet Su İşleri DSİ 12,

                        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSB 10,

                        Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 250,

                        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2,

                        Fırat Kalkınma Ajansı 5,

                        Yenikent Belediyesi 1,

                        Pütürge Belediyesi 4,

                        Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 4 olmak üzere 1506 kamu personeli alımı başvuruları anılıyor.

                        Devlet memuru olma şartları nelerdir?

                        Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

                        Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

                        Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.
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