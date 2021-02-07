Kamuya binlerce memur alımı internet başvuruları! İşte ilköğretim lise önlisans lisans memur alım kadroları...

BTK 30 Memur Alımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'ya kadrolu memur alımları Genel İdare Hizmetleri "GİH" Sınıfı 8'nci ve 9'ncu derece kadrolar için olacak. Atamalar 30 adet Bilişim Uzman Yardımcısı için gerçekleştirilecek. BTK memur alımı başvuruları 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri içerisinden şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Memur Alımı

Diyarbakır iş ilanları arasında yer almak üzere 75 kişilik kontenjan ile itfaiye eri alımı yapılacaktır. 15 Şubat 2021 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurular alınacaktır. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans alanlarından eğitimlerini tamamlayarak mezun olan adayların başvuruları kabul edilecek olup; ayrıca kılavuzda yer alan bilgilere göre; En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartının da arandığı açıklanmaktadır. KPSS 60 puan şartı aranmaktadır.