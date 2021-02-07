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    • Memurlar
    • 07.02.2021 10:30
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    • 07.02.2021 10:30
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    Kamuya 5.000'den fazla personel ve memur alımı başvuru şartları nedir?

    Kamuya 5.000'den fazla personel ve memur alımı başvuru şartları nedir? Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Farklı illerde kamu kurumlarına en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan ve KPSS 60 puan ile yapılacak kamu personeli alımlarında başvurular 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

    takvim.com.tr
    Kamuya 5.000'den fazla personel ve memur alımı başvuru şartları nedir?

    2021 yılı Şubat ayı personel alımları kapsamında gerek kadrolu, gerek sözleşmeli kadrolara personel alımı süreçleri devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımları kapsamında onlarca başvuru ilanına dair detayları bu haberimizde hazırladık. İşte başvuru ilanları ve başvuru süreçlerine dair tüm ayrıntılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 25 kamu personeli alınacağına yer verildi. 8 Şubat Pazartesi başvurusu başlayacak. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS'siz sınavla 5 bin uzlaştırmacı alımı yapılacağına yer verildi.


    ADALET BAKANLIĞI 5 BİN UZLAŞTIRMACI ALACAK

    Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS'siz sınavla 5 bin uzlaştırmacı alımı yapılacağına yer verildi.

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 25 kamu personeli alınacağına yer verildi. 8 Şubat Pazartesi başvurusu başlayacak

        DHMİ 10 ŞEHİRDE HAVAALANLARINA PERSONEL ALACAK

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 şehirde personel alımı yapacak.

        BELEDİYE İLANLARI

        4 belediye bünyesine en az lise mezunları arasından kamu personeli alımı yapılacak. İlanlara başvurular 8 Şubat günü başlıyor.

        Büyükçekmece Belediyesi zabıta alımı

        Van Büyükşehir Belediyesi memur alımı

        Şırnak Belediyesi zabıta ve memur alımı

        Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı

        BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır
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