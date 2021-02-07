2021 yılı Şubat ayı personel alımları kapsamında gerek kadrolu, gerek sözleşmeli kadrolara personel alımı süreçleri devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımları kapsamında onlarca başvuru ilanına dair detayları bu haberimizde hazırladık. İşte başvuru ilanları ve başvuru süreçlerine dair tüm ayrıntılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 25 kamu personeli alınacağına yer verildi. 8 Şubat Pazartesi başvurusu başlayacak. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS'siz sınavla 5 bin uzlaştırmacı alımı yapılacağına yer verildi.
ADALET BAKANLIĞI 5 BİN UZLAŞTIRMACI ALACAK
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda KPSS'siz sınavla 5 bin uzlaştırmacı alımı yapılacağına yer verildi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 25 kamu personeli alınacağına yer verildi. 8 Şubat Pazartesi başvurusu başlayacak