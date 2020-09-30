Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, ambulans şoförü iş başvurusu!

Hastanelere İŞKUR üzerinden ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü başvurusu için vatandaşlar araştırmalar yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi internet sütesi üzerinden yapılan ilanlarda, hangi şehirlerde en az ilkokul mezunu işçi alımı var sorusunun cevabı yer alıyor.
İŞKUR'un Hastane Bünyesine Katkısı
İŞKUR, Türkiye'de işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve temelleri bunun üzerine kurulmuş bir iş bulma kurumudur. Son günlerde yaptığı açıklama ile birlikte ATT, klinik destek elemanı, sekreterlik, hasta danışmanlığı, ambulans şoförlüğü, hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli ve hemşire gibi pozisyonlara en az ilkokul mezunu olan insanların ataması yapılacağı duyurulmuştur.
İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!
Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.
HASTANELERE SEKRETER ALIMI İŞ İLANLARI
İŞKUR aracılığı ile hastanelere sekreter olarak girmek isteyen vatandaşlar, hangi hastanelerde sekreter ilanı olduğunu ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten takip ederek, başvuru sağlayabilir.
AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMI İŞ İLANLARI
İş hayatına ambulans şoförü olarak devam etmek isteyen kişiler, hangi hastanelerde ambulans şoförü ilanı var, ambulas şoförü başvuru formu ve detaylarına aşağıdaki linkten erişebilir ve başvuru yapabilir.
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