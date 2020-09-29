30 Eylül KPSS şartsız kamu ilanlarına başvurular devam ediyor. Söz konusu kamu ilanları, İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ALIM YAPILAN KADROLAR
Belediye kadrolu kamu işçisi alımlarında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
- Kameraman
- Danışma personeli
- Büro personeli,
- Sosyolog
- Temizlik personeli
- İtfaiye personeli,
- Şoför
- Bekçi
- Vasıfsız işçi
- Dağıtım personeli
- Sosyal hizmet personeli
- Teknisyen
- Tekniker
- Müzisyen
İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı
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