TYP PERSONEL ALIM İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR üzerinden duyurulan TYP personel alım ilanlarına herkes başvuruda bulunamıyor. Bu ilanlara başvuruda bulunacak olan adayların sağlamaları gereken bazı başvuru koşulları bulunuyor. İŞKUR tarafından duyurulan bu koşullar şunlar;

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Bu şartların dışında adayların ayrıca aşağıda yer alan koşullara da haiz olmaları gerekiyor.

1-) İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

2-) Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

3-) Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

4-) Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.