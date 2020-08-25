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    • Memurlar
    • 26.08.2020 08:09
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    • 29.07.2021 16:16
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    İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

    Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor.

    İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

    İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kpss şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor.

    ONLARCA ŞEHRE PERSONEL ALINIYOR

    İşte alım yapılan kadrolar

    - Güvenlik Görevlisi,

    - Klinik destek elemanı,

    - Sekreter

    - Doktor yardımcısı

    - Ambulans şoförü,

    - Hastane hizmetlisi,

    - Temizlik görevlisi,


    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

    – Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

    – Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

    – Dikkatli, Titiz, Enefeksiyon prosedürüne hakim,

    – İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

    – Ekip çalışmasına yatkın,

    – Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

    – Dinamik çalışma ortamına yatkın,

    – Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

    – Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

        KARİYER İLANLARI

        Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

        Hastane Direktörü Yardımcısı

        Biyomedikal Sorumlusu

        Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu

        Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu

        Gıda Teknikeri

        Elektrik Mühendisi

        Mekanik Tesisat Mühendisi

        Doktor Asistanı

        Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

        Temizlik Görevlisi

        Bilgi Teknolojileri Uzmanı

        Teknik Ofis Mühendisi

        Uzman Diyetisyen

        Uzman Takım Lideri

        Genel Yoğun Bakım Hemşiresi

        Biyomedikal Uzmanı

        Acil Servis Hekimi

        Yönetici Asistanı

        AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

        Yazılım Destek Uzmanı

        Kadın Doğum Uzmanı

        Radyoterapi Teknikeri

        Hasta İlişkileri Sorumlusu

        Hasta Bakım Teknikeri

        Hasta Kayıt Yetkilisi

        Hasta Kabul Görevlisi

        Hasta İlişkileri Uzmanı

        Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı

        Gece Hasta Kayıt Yetkilisi

        İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu

        Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi

        İnsan Kaynakları Sorumlusu

        Hastane Satış Yöneticisi

        Garson

        Bilgi Güvenliği Uzmanı

        Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)

        Yazılım Uzmanı

        Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)

        Front-End Developer

        Çağrı Merkezi Temsilcisi

        Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)

        İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)

        Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi

        Ambulans Şoförü

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

        KAT HEKİMİ

        Data Analytics & Business Intelligence Team Leader

        Romence Tercüman

        Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )

        Radyoloji Teknikeri

        Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )

        Kadın Doğum Uzmanı

        Halkla İlişkiler Uzmanı

        Eczacı Teknikeri

        Güvenlik Görevlisi

        Eczane Teknisyeni

        Eczacı

        Anjiyo Teknisyeni

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

        Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı

        Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)

        Arapça Tercüman

        Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

        Tıbbi Sekreter

        Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi

        Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

        Kat Hizmetleri Ekip Lideri

        Ameliyathane Hemşiresi

        Enfeksiyon

        Hastalıkları Uzmanı

        Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı

        Tıbbi Sekreter

        Dermatoloji Uzmanı

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

        Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim

        Hemşire

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

        Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)

        Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı

        Kurumsal İletişim Sorumlusu

        Göz Ameliyathane Hemşire

        Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

        Radyoloji Uzmanı

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı

        Anestezi Teknikeri

        Biyomedikal Sorumlusu

        Ebe

        Ameliyathane Depo Görevlisi.

            BAŞVURU

            Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

            https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

            Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçip özgeçmiş oluşturun ve müracaatınızı internet üzerinden tamamlayın.
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