İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kpss şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor.