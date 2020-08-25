İŞKUR hastane personel alımı başladı: Temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR personel alım ilanları Ağustos ayında da tam gaz devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta doktor olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kpss şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor.
ONLARCA ŞEHRE PERSONEL ALINIYOR
İşte alım yapılan kadrolar
- Güvenlik Görevlisi,
- Klinik destek elemanı,
- Sekreter
- Doktor yardımcısı
- Ambulans şoförü,
- Hastane hizmetlisi,
- Temizlik görevlisi,
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:
– Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,
– Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,
– Dikkatli, Titiz, Enefeksiyon prosedürüne hakim,
– İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,
– Dinamik çalışma ortamına yatkın,
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
– Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,