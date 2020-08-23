Gözler orada! 4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak