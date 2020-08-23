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    • 24.08.2020 08:36
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    • 30.08.2020 10:55
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    Gözler orada! 4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

    Üniversitelere en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılıyor. Yapılacak personel , memur işçi alımında başvurular üzerinden yapılıyor. KPSS puan şartsız ve KPSS puanı ile yapılacak personel alımında detayları vedik. Bu bağlamda İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en fazla merak ettiği sorulardan birisidir.

    4000 TL maaşla büro memuru, güvenlik görevlisi, işçi alımı yapılıyor

    Güncel İŞKUR ilanları araştırılıyor. İŞKUR üzerinden farklı illerde yer alan üniversitelere alımlar yapılıyor. Farklı illerde üniversiteler bünyesine personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan ve 70 KPSS puan şartı ile yapılacak personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Farklı kadrolara yapılacak personel alımında başvuru bilgilerine yazımızda yer verdik.

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    İşte güncel İŞKUR ilanları...

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Üniversitelere yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:

    Büro Memuru (Genel)

    Hemşire

    Acil Tıp Teknisyeni

    Bahçıvan

    Güvenlik Görevlisi

    Temizlik Görevlisi

    Kaynak Operatörü

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Sıvacı

    Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)

    Garson (Servis Elemanı)

    Aşçı

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

    Bilgisayar Mühendisi

    İŞKUR İŞ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

    Türk vatandaşı olmak,
    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
    Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
    Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
    Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak
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