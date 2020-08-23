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    • 30.08.2020 10:13
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    2.600 TL maaşla üzerinden 18-50 yaş şartı ile personel alımı yapılıyor

    üzerinden farklı şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına başvuru yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. ı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

    2.600 TL maaşla personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı

    İŞKUR İEP ve TYP programları ile personel alımlarına devam ediyor. esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çok sayıda ilan açıklandı. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor.

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
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    Haberler Memurlar 2.600 TL maaşla İŞKUR üzerinden 18-50 yaş şartı ile personel alımı yapılıyor
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