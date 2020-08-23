İŞKUR İEP ve TYP programları ile personel alımlarına devam ediyor. esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çok sayıda ilan açıklandı. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor.
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarında güncel personel alımı ilanları şu şekilde:
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.