İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer sayfası üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan iki kadroya yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamzıda yer alıyor. Kariyer İBB son günlerde İstanbulluların en çok bilgi sahibi olmak istediği konuların başında gelmektedir. Öyle ki, İBB tarafından yapılan açıklama neticesinde, yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bünyesinde yer alan kurumlarda çalışmak için ilk önce İBB Kariyer sitesine başvuru yapılacak. Peki, İBB Kariyer nedir? Kariyer İBB iş başvurusu nasıl yapılır?
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
İBB 'nin kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda başvuruların internet üzerinden alınacağına , alınacak adayların iki kadroda istihdam edileceğine yer verildi.
İşte alım yapılan kadrolar ve kadrolar için istenen başvuru şartları:
DÖNEMSEL SAYAÇ OKUMA PERSONELI
Dönemsel olarak çalıştırmak üzree yapılan sayaç okuma personeli alımında şartlar şu şekilde:
• En az ilkögretim mezunu,
• 1 aylik proje kapsaminda geçici olarak çalisabilecek,
• Sahada çalisma kosullarina uyum saglayabilecek,
• Insan iliskilerine ve iletisim yetenegine güvenen,
• Istanbul Avrupa veya Anadolu Yakasinda ikamet eden,
OTOBÜS SOFÖRÜ
Otobüs şoförü kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde:
• En az lise mezunu,
• E sinifi sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
• SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilisigi olmayan,
• Vardiyali çalisma düzenine uyum saglayabilecek,
• Istanbul Avrupa veya Anadolu Yakasi'nda ikamet eden,
"Otobüs Soförü" alimi yapilacaktir.
BAŞVURU
Aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
https://kariyer.ibb.istanbul/
Açılan sayfada başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve özgeçmiş oluşturarak müracaatınızı yapın.
Kariyer İBB Başvuru Koşulları Nelerdir?
Kariyer İBB'ye başvuru için gerekli bir belge ya da herhangi bir şey bulunmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere, kariyer.ibb.istanbul sitesine üye olup sonrasında sizden istenen kısımları eksiksik doldurmanız her şey için yeterli olacaktır. Vatandaşların yaptığı bu işlem aslında bir nevi Kariyer İBB üzerinden CV oluşturmak ve bunu İBB'y sunmak… Kısacası Kariyer İBB sitesine üye olun, sizden istenen bilgileri eksiksiz doldurun, Başvur bölümünden başvurunuzu yapın.