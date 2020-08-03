İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları! Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 44 bin 355 personel alınacak!

Başvuru Şartları

Farklı kadrolar ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan alımlarda adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak, 18 yaşından büyük olmak, güvenlik soruşturması temiz çıkmak şeklindedir. İlana göre değişen şartlar ise azami yaş sınırı, en az öğrenim derecesi, ikamet edilen yer, ilgili belge ve sertifikalara sahip olunup olunmaması gibi farklı özel şartları bünyesinde barındırabilmektedir.

Başvuru Şekli

İlgili alımlara adaylar online olarak İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmekte olup bunun için İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden mesleğe göre filtreleme yaparak ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden diğer özelliklere göre arama yaparak ilanlara erişebilir ve online başvuru yapabilirler.

Hangi Kadrodan Kaç Kişi Alınacak?

İŞKUR üzerinden yeni ve daha önce yayınlanan aktif ilanlarda toplamda 44 bin 355 personel alımı gerçekleştirilecek olup adayların en çok alımının yapılacağı kadrolar şu şekilde ifade edilmiştir.

İşçisi (Genel)8284, Satış Danışmanı / Uzmanı1186, Temizlik Görevlisi1072, Makineci (Dikiş)929, Ön Muhasebeci920, Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 732, Şoför-Yük Taşıma724, Turizm Ve Otelcilik Elemanı670, Konfeksiyon İşçisi 631, Garson (Servis Elemanı)576, Dokuma Konfeksiyon Makineci503, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 485, Paketleme işçisi474, Elektrikçi (Genel)436, Forklift Operatörü434, Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 402, Bisküvi İmalat İşçisi400, CNC Torna Tezgahı Operatörü397, Kasiyer393, Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)355, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı328, Aşçı309, Ambar/Depo Görevlisi286, Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)285, Büro Memuru (Genel) 278