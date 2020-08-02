En az ilkokul mezunu ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de