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    • Memurlar
    • 03.08.2020 09:22
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    • 09.08.2020 18:00
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    Hastanelere en ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı...

    Onlarca şehirde Hastanelere en olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. Kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir. üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı.

    En az ilkokul mezunu ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alımı...

    En az ilkokul mezunu ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alımı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta

    AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIM İÇİN TIKLAYINIZ

    İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri

    ATT ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEKRETER ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    HASTANELERE BAŞVURULAR BAŞLADI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, İŞKUR resmi internet adresinden yapması gerekmektedir.

    - Aşağıdaki linki kopyalayın.

    https://esube.iskur.gov.tr/

    - Yukarıdaki linkte açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

    - Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın.

    - Son olarak iş arama sayfasında MESLEK yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve başvurunuzu yapın.
    Haberler Memurlar Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı...
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