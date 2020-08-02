İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. Devletten annelere çok sayıda destek. Çalışan ve doğum yapan annelere SGK tarafından belirli bir ücret ödeniyor. Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL
● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.
● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.
● Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.
SÜT PARASI YARDIMI
Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır. Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.
Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.