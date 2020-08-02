Şoför, Güvenlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Personel alım başvuru şartları açıklaması İŞKUR tarafından yapıldı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de
KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
ÇAĞRI PERSONELİ ALIMI İLANLARI
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İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.
• Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.