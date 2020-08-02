Şoför, Güvenlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Personel alım başvuru şartları açıklaması İŞKUR tarafından yapıldı. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de