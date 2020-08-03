BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR

BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.

BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:

- Depo personeli

- Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu

- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

- Satın Alma Asistanı

- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı

- Kasa ve Reyon personeli

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BİM 2020 personel alım şartları;

- En az ilköğretim mezunu

- 18-35 yaş aralığında,

- Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,

- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

- Yoğun iş temposunda çalışabilecek,

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

- Askerlik görevini tamamlamış,

- En az bir yıl iş deneyimi