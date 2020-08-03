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    • 02.09.2020 16:50
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    'nin dört bir yanında! 2020 2.750 - 3000 TL maaşla eleman alımı yapıyor!

    'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM ( A.Ş.), birçok alanda personel alımına geneli devam ediyor.

    2020 BİM 2.750 - 3000 TL maaşla alım yapacak!

    2020 yılında BİM 2.750 - 3000 TL maaşla personel alımı yapıyor. Bu anlamda BİM personel, reyon ve yönetici alımı ilanları ve başvuru şartları sayfamızda açıklanıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    HIZLI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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    BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR

    BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.

    BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:

    - Depo personeli
    - Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
    - Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
    - Satın Alma Asistanı
    - Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
    - Kasa ve Reyon personeli

    BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    BİM 2020 personel alım şartları;

    - En az ilköğretim mezunu
    - 18-35 yaş aralığında,
    - Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,
    - Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
    - Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
    - Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
    - Askerlik görevini tamamlamış,
    - En az bir yıl iş deneyimi
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    Haberler Memurlar Türkiye'nin dört bir yanında! 2020 BİM 2.750 - 3000 TL maaşla eleman alımı yapıyor!
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