İŞKUR'dan onlarca şehre sınavsız personel alımı yapılacak. Bu bağlamda noter katibi, mühendis, şoför, işçi, muhasebeci, büro memuru ilanları öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresine gitmesi gerekmektedir. İŞKUR e sube sayfasında giriş yaptıktan sonra üst menüde bulunan ONLİNE İŞLEMLER kısmına tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan menüde kurs seçeneğini tıklayarak başvurunuzu yapın. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Detaylar takvim.com.tr'de
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İşbaşı eğitim programları güncel iş ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim programları güncel iş ilanları şu şekilde:
İşbaşı eğitim programları güncel iş ilanları
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.