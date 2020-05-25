TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

TYP'de işsizliğin yoğun olduğu dönem ve bölgelerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması amaçlanır. Özellikle uzun süren işsizlik döneminden sonra kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplinine kavuşması amacıyla geliştirilen TYP, vatandaşların iş gücü piyasasına uyum sağlamalarına yardımcı olur. İŞKUR üzerinden TYP başvurularını ileten vatandaşlar belirlenen süre boyunca gelir elde ederler.

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TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir. Başvuran kişilerin ilgili kurumun belirlediği şartlara uygun olması gerekir. Kişilerin İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler arasında yer alması gerekir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı olmalıdır.

Başvurusunu iletecek kişilerin 18 yaşını tamamlamış olmaları şarttır.

Vatandaşların emekli veya malul aylığı olmamalıdır.

Kişilerin açıköğretim ve açık lise hariç olmak üzere öğrenci olmaması gerekir.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

TYP dahilinde işe alınacak kişileri seçme yöntemi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Başvurularını ileten katılımcıların seçiminde üç ayrı yöntem uygulanır. Bu yöntemler; noter kurası, liste ve %80 noter kurası ile %20 liste uygulamaları olarak sıralanmaktadır.

İstihdamda güçlük çeken kişilerin bu program kapsamında yerleştirilmesi için iki liste belirlenmiştir. Birinci listede;

Kadınlar,

35 yaşın üzerindeki bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede gazi olanlar yer almaktadır.

Birinci listedeki başvurular tamamlandıktan sonra kalan kontenjana göre ikinci listeye geçilir.

TYP MAAŞLARI NE KADARDIR?

TYP kapsamında istihdam edilen kişilerin çalışma süresi haftalık 45 saattir. 45 saatlik çalışmanın sonucunda vatandaşlara asgari ücret kadar maaş ödemesi yapılır. Kişilerin TYP kapsamında çalıştıkları işlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak katılımcılar işveren statüsündeki yüklenici ve İŞKUR'a bilgi vermek şartıyla ücretsiz izin kullanabilirler. Ücretsiz izin süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. İşçiye ücretsiz izin kullandığı dönemde herhangi bir ödeme yapılmaz.