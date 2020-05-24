Hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvurusu başladı mı?

En az ilkokul mezunları arasından Türkiye genelindeki özel hastanelere yapılan personel alımlarında başvurular internet üzerinden alınıyor. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir.
İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:
KARİYER İLANLARI
Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:
Hastane Direktörü Yardımcısı
Biyomedikal Sorumlusu
Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
Gıda Teknikeri
Elektrik Mühendisi
Mekanik Tesisat Mühendisi
Doktor Asistanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Teknik Ofis Mühendisi
Uzman Diyetisyen
Uzman Takım Lideri
Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
Biyomedikal Uzmanı
Acil Servis Hekimi
Yönetici Asistanı
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ
Yazılım Destek Uzmanı
Kadın Doğum Uzmanı
Radyoterapi Teknikeri
Hasta İlişkileri Sorumlusu
Hasta Bakım Teknikeri
Hasta Kayıt Yetkilisi
Hasta Kabul Görevlisi
Hasta İlişkileri Uzmanı
Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Hastane Satış Yöneticisi
Garson
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Yazılım Uzmanı
Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
Front-End Developer
Çağrı Merkezi Temsilcisi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
Ambulans Şoförü
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
KAT HEKİMİ
Data Analytics & Business Intelligence Team Leader
Romence Tercüman
Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
Radyoloji Teknikeri
Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )
Kadın Doğum Uzmanı
Halkla İlişkiler Uzmanı
Eczacı Teknikeri
Güvenlik Görevlisi
Eczane Teknisyeni
Eczacı
Anjiyo Teknisyeni
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı
Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)
Arapça Tercüman
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Tıbbi Sekreter
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Kat Hizmetleri Ekip Lideri
Ameliyathane Hemşiresi
Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı
Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
Tıbbi Sekreter
Dermatoloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim
Hemşire
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı
Kurumsal İletişim Sorumlusu
Göz Ameliyathane Hemşire
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Radyoloji Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Anestezi Teknikeri
Biyomedikal Sorumlusu
Ebe
Ameliyathane Depo Görevlisi.
BAŞVURU
Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True