Hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvurusu başladı mı?

KAT HEKİMİ

Data Analytics & Business Intelligence Team Leader

Romence Tercüman

Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )

Radyoloji Teknikeri

Genel Cerrahi Uzmanı( Obazite Cerrahisi )

Kadın Doğum Uzmanı

Halkla İlişkiler Uzmanı

Eczacı Teknikeri

Güvenlik Görevlisi

Eczane Teknisyeni

Eczacı

Anjiyo Teknisyeni

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Eğitim ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı

Muhasebe Görevlisi (Otopark-Kasa İşlemleri)

Arapça Tercüman

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Tıbbi Sekreter

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Kat Hizmetleri Ekip Lideri

Ameliyathane Hemşiresi

Enfeksiyon

Hastalıkları Uzmanı

Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı

Tıbbi Sekreter

Dermatoloji Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Acil Tıp Uzmanı / Pratisyen Hekim

Hemşire

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)

Medikal Satınalma Uzman Yardımcısı

Kurumsal İletişim Sorumlusu

Göz Ameliyathane Hemşire

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Anestezi Teknikeri

Biyomedikal Sorumlusu

Ebe

Ameliyathane Depo Görevlisi.