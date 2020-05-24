Sınavsız KPSS'siz yüzlerce temizlik ve güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.
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İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için aşağıdaki adımları izleyin.
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından kimlik numaranız ve işkur şifrenizle giriş yapın. İŞKUR şifreniz yoksa solda bulunan e devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz mesleğin adını yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.
İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI
İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,
ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,
en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.