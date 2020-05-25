Çalışma ve Aile Bakanlığı personel ve memur alımı yapıyor

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

23 Mayıs

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

22 Mayıs

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

80 ZABITA MEMURU ALACAK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

16 MEMUR ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

UZAY 15 PERSONEL ALACAK

21 Mayıs

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

20 Mayıs

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 PERSONEL ALACAK

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

32 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ERTELEME İLANI YAYIMLANDI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

240 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

53 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

18 Mayıs

MEVLANA KALKINMA AJANSI

6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

16 Mayıs

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

15 Mayıs

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

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