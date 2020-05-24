İŞKUR'dan günlük 75 TL! İş garantili MEK açıldı!

İŞKUR tarafından her gün yüzlerce personel alım ilanı yayımlanıyor. Bu ilanların yanı sıra MEK kursları aracılığı ile de işsiz vatandaşlarımız meslek öğrenerek iş sahibi oluyor. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerinden bir tanesi de iş başı eğitimlere katılan adaylara meslek sahibi olmaları için günlük 77 Tl cep harçlığı vererek adayların istedikleri kariyer imkanlarını sağlayabilmeleri için imkan tanınıyor. Detaylar takvim.com.tr'de