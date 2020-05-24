İŞKUR'dan günlük 75 TL! İş garantili MEK açıldı!

İŞKUR tarafından her gün yüzlerce personel alım ilanı yayımlanıyor. Bu ilanların yanı sıra MEK kursları aracılığı ile de işsiz vatandaşlarımız meslek öğrenerek iş sahibi oluyor. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerinden bir tanesi de iş başı eğitimlere katılan adaylara meslek sahibi olmaları için günlük 77 Tl cep harçlığı vererek adayların istedikleri kariyer imkanlarını sağlayabilmeleri için imkan tanınıyor. Detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR MEK kursiyer alımı ilanları;
Türkiye İş Kurumu tarafından çeşitli şehirlere istihdam garantili ve garantisiz kursiyer alımı ilanları yayınlanmıştır. Başvuru yaparak kursiyer olarak başlayacaklara günlük ücret ve kurs bitiminde iş verilmektedir. Bu kurslarda yaş, öğrenim ve diğer tüm şartlar esnek olarak işletilmektedir. Özellikle kurs bitirenler özel sektörde hemen iş bulabiliyor. Başvuru için sayfa sonunda link adresi bulunuyor.
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Mayıs ayı İŞKUR başvuru iş ilanları için tıklayınız
Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden; Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde sanayi sektöründe düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
Başvuru şartları;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Emekli olmamak,
Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
Başvuru şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedir.
Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
İŞKUR MEK başvuru linki ilave edilmiştir.