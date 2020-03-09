Mart ayında yeni haftaya başladığımı şu günlerde İŞKUR iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Anfa Altınpark İşletmeleri işçi alımı yapacağını aktardı. Geçici iş alımları için başvurular sayfamızda yer alacak. İşçi başvuruları için son tarih ise 9 Mart olarak belirlendi. İŞKUR resmi sitesinden yayımlanan duyuruda peyzaj işçisi kadrosuna personel alımı yapılacağına yer verildi. Alınacak personeller Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçici olarak istihdam edilecek. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları ve kadrolar

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