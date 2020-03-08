Bu hafta İŞKUR personel ilanları tam gaz açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda üniversiteler personel alım ilanları açıkladı.

Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi En az ilkokul mezunu 5 Temizlik Görevlisi ve 1 Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi alacak. Lisans mezunu ise 9 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

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