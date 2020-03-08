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en çok hangi kadrolarda alım yapıyor! İŞKUR İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! 58 bin personel alım şartları nedir?

Genelinde personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için 57 Bin 704 personel edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "" kısmındaki "" seçeneğine tıklamalısınız.

  • Memurlar
  • 09.03.2020 09:48
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48
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İŞKUR İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! 58 bin personel alımı

İŞKUR Mart ayının ortalarına gelmek üzere olduğumuz şu günlerde personel alımlarına hız vermiş durumda. İlkokul, lise ve tecrübe şartı olmadan personel alımları yapılıyor. Adaylar bu alımlara 81 il genelinde ve yaklaşık 900 ilçe bazında başvuru yapabilecekler. Bazı ilanlarda ikamet şartı istenebilir. Tecrübe şartı aranan iş ilanları için gerekli olan tecrübe şartını SGK kayıtları ile belgelendirmeleri ve istenilen sertifikaları iş başvurusunda sunmaları istenecektir. En çok alımlar temizlik personeli, genel beden işçisi ve makineci kadrolarında oluyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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