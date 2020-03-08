İŞKUR Mart ayının ortalarına gelmek üzere olduğumuz şu günlerde personel alımlarına hız vermiş durumda. İlkokul, lise ve tecrübe şartı olmadan personel alımları yapılıyor. Adaylar bu alımlara 81 il genelinde ve yaklaşık 900 ilçe bazında başvuru yapabilecekler. Bazı ilanlarda ikamet şartı istenebilir. Tecrübe şartı aranan iş ilanları için gerekli olan tecrübe şartını SGK kayıtları ile belgelendirmeleri ve istenilen sertifikaları iş başvurusunda sunmaları istenecektir. En çok alımlar temizlik personeli, genel beden işçisi ve makineci kadrolarında oluyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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