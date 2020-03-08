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9 Mart yüzlerce i ve işçisi alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR başvuru iş ilanları

resmi adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamuya 310 memur personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. şartı olmadan ve 60 KPSS şartı ile yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. İlanlara başvurular internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir. Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

  • Memurlar
  • 09.03.2020 09:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:23
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İŞKUR yüzlerce kamu personeli ve işçisi alımı yapacak!

İŞKUR üzerinden 9 Mart tarihi itibari ile personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR iş ilanları aracılığıyla yüzlerce kamu personeli ve işçi alınacak. İlanlara başvurular İŞKUR internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kamu kurumlarına KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de.

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