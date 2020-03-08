İŞKUR üzerinden 9 Mart tarihi itibari ile personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR iş ilanları aracılığıyla yüzlerce kamu personeli ve işçi alınacak. İlanlara başvurular İŞKUR internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kamu kurumlarına KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de.

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