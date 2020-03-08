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Mart ayı şartsız belediyelere, kurum dışına personel memur alımı başvuru şartları nedir? Başvuru başladı

Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. puan şartı olmadan yapılan yüzlerce belediye personeli ve işçisi alımında ilanlar haberimizin devamında. ' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İşte İŞKUR Mart ayı KPSS şartsız personel ve memur alımları

  • Memurlar
  • 09.03.2020 09:43
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 09:43
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Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız memur ve personel alınacak!

Mart ayının ortalarına yaklaştığımı şu günlerde İŞKUR belediyelere ve kurum dışına personel alımlarına hız verdi. Bu bağlamda belediyelere yüzlerce personel alımı yapılacak. Özellikle alımlar KPSS şartsız olacak. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine, il özel idarelerine ve SYDV'lere personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranı kullanılacak.

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