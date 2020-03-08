Mart ayının ortalarına yaklaştığımı şu günlerde İŞKUR belediyelere ve kurum dışına personel alımlarına hız verdi. Bu bağlamda belediyelere yüzlerce personel alımı yapılacak. Özellikle alımlar KPSS şartsız olacak. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine, il özel idarelerine ve SYDV'lere personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranı kullanılacak.

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