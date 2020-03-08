9 Mart 2020 İŞKUR BİM personel alımı başvurusu: 2750-3000 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları nedir?

BİM personel alımı başvurusu: 9 Mart 2020 ilanları heyecan yarattı! BİM tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. İşte ilan detayları. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde BİM personel alımlarına yer verdik.

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