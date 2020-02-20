Noterlere yapılacak personel alımı için iş ilanları Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yayımlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan kamu ile özel firmalara personel istihdamları tüm hızıyla devam ediyor. Buna göre Türkiye Noterler Birliğine bağlı olarak görevlerini sürdüren ülke genelindeki Noterlere Büro personeli ile katip alımları yapılacak. İki farklı ilanda başvuru eğitim şartları ve diğer şartlar belli oldu. Genel büro memuru noter katibi iş ilalarından bir tanesi Gaziantep ilinde diğer ise Samsun iline olacak. 5409902 numaralı ilana göre Gaziantep 12. Noterinde katip olarak yetiştirilmek üzere daha önce 10 parmak eğitimi almış olanlar arasından personel istihdamı yapılacak.



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