98 bin TL maaş verilecek! Yata yata para kazanın! 2 ay yatacak personel alımı başvuru şartları

Avrupa Uzay Ajansı 2 ay yatacak personel alımı yapılıyor. ESA tarafından bir açıklama yapıldı ve 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arandığı bildirildi. Avrupa Uzay Ajansı tarafından başlatılan proje kapsamında Uzay ajansı, projeye dahil olanlara 12 bin 500 sterlin (Yaklaşık 98 bin 250 TL) ödeme yapacak. Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency, ESA) 1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan, hükümetlerarası bir organizasyon olarak kurulmuştur. Şu an 22 üyesi olan organizasyonun merkezi Fransa'nın başkenti Paris'tedir. 2006 yılı rakamlarıyla 3.000.000.000 Avro'luk bütçeye ve (ulusal uzay ajansları hariç) yaklaşık 1900 çalışana sahiptir.

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