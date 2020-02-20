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98 bin TL maaş verilecek! Yata yata para kazanın! 2 ay yatacak personel alımı başvuru şartları

'dan bir açıklama yapıldı ve 2 ay boyunca yatacak 48 personel alımı yapılacağına yer verildi. 2 ay boyunca yatacak personellere 98 bin TL verilecek. İşte detaylar ve açıklama. ESA tarafından yapılan açıklamada söz konusu proje ile yolculuklarının insan vücudu üzerindeki etkilerinin araştırılacağına yer verildi. ajansı bu kapsamda bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor. ESA tarafından yapılan açıklamada söz konusu proje ile uzay yolculuklarının insan vücudu üzerindeki etkilerinin araştırılacağına yer verildi. Avrupa ı bu kapsamda bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor.

  • Memurlar
  • 21.02.2020 09:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:20
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2 ay yatacak personel alımı! 98 bin TL maaş verilecek

Avrupa Uzay Ajansı 2 ay yatacak personel alımı yapılıyor. ESA tarafından bir açıklama yapıldı ve 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arandığı bildirildi. Avrupa Uzay Ajansı tarafından başlatılan proje kapsamında Uzay ajansı, projeye dahil olanlara 12 bin 500 sterlin (Yaklaşık 98 bin 250 TL) ödeme yapacak. Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency, ESA) 1975 yılında, uzayın keşfini amaçlayan, hükümetlerarası bir organizasyon olarak kurulmuştur. Şu an 22 üyesi olan organizasyonun merkezi Fransa'nın başkenti Paris'tedir. 2006 yılı rakamlarıyla 3.000.000.000 Avro'luk bütçeye ve (ulusal uzay ajansları hariç) yaklaşık 1900 çalışana sahiptir.

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