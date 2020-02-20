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işçi alımı başvuru kadroları! Büyük müjde en az 12 bin TL maaş ile Almanya işçi alımı başvuru şartları!

işçi alımı şartları ve işçi alımı başvuru kadroları oldukça merak ediliyor. Almanya ülkeleri dışından da nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni iş gücü yasası kapsamında dil şartında istisnalar ve si gibi imkanlar sunuluyor. (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen " Yasası" 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek. Alınan kararlar gereği Almanya'da bünyesinde özel bir birim görevlendirilecek. Bu birim üzerinden nitelikli alımı süreci hızlandırılacak

  • Memurlar
  • 21.02.2020 09:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:10
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Büyük müjde en az 12 bin TL maaş ile işçi alınıyor

Almanya işçi alımı yapıyor. Bu bağlamda Almanya işçi alımı başvuru şartları merak ediliyor. Almanya'ya gidecek olan vatandaşlar sigortalı olarak en az asgari ücret kazancı ile çalışacak. Almanya'da mevcut asgari ücret 1557 Euro olarak biliniyor. Almanya'da çalışacak bir Türk personelin TL olarak kazancı 12 bin TL'ye tekabül ediyor. Kur arttıkça TL karşılığı da artıyor. Bu anlamda Almanya Avrupa Birliği ülkeleri dışında nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni istihdam planında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunulacak. İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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