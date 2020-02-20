Almanya işçi alımı yapıyor. Bu bağlamda Almanya işçi alımı başvuru şartları merak ediliyor. Almanya'ya gidecek olan vatandaşlar sigortalı olarak en az asgari ücret kazancı ile çalışacak. Almanya'da mevcut asgari ücret 1557 Euro olarak biliniyor. Almanya'da çalışacak bir Türk personelin TL olarak kazancı 12 bin TL'ye tekabül ediyor. Kur arttıkça TL karşılığı da artıyor. Bu anlamda Almanya Avrupa Birliği ülkeleri dışında nitelikli çalışanlara kapılarını açacak. Yeni istihdam planında dil şartında istisnalar ve iş bulma vizesi gibi imkanlar sunulacak. İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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