İŞKUR aracılığıyla 570 büro memuru alımı ve detayları takvim.com.tr'de. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda bayramın dördüncü günü de personel alımları devam etmektedir. Buna göre toplamda 570 büro memuru alımı yapılacak olup adaylar farklı illerde istihdam edilecektir. Aynı zamanda İŞKUR üzerinden büro işçisi, büro yönetimi gibi diğer meslek alanlarında da alımlar yapılacaktır. Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. Türkiye'nin farklı illerinden farklı kurumlar tarafından istihdam edilecek olup ilana göre ilgili şartları sağlayan adaylar İŞKUR üzerinden başvuru yapmaktadır



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