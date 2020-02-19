İŞKUR acil olarak personel alındığını duyurdu. Bu anlamda İŞKUR en az ilköğretim mezunu vasıflı vasıfsız personel alım başvuru şartları belli oldu. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Bunun 7 bin 395'i beden işçisi, yani 'vasıfsız.' Yaklaşık 42 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. İşsiz olan, 'iskur.gov.tr' adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

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