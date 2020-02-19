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en az ilköğretim mezunu şartları nedir? İŞKUR açıkladı! Acil 50 bin işçi aranıyor...

Türkiye İş Kurumu (), işverenden gelen talep doğrultusunda günlük olarak açık iş sayısını açıklıyor. Dünkü verilere göre; Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden yaklaşık 50 bin eleman arıyor. İŞKUR üzerindeki alımlar Türkiye geneli 81 şehirde yapılacak. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi imnternet adresi olan https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira ile 85 lira harçlık veriyor.

  • Memurlar
  • 20.02.2020 09:23
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:23
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İŞKUR açıkladı! Acil 50 bin işçi aranıyor...

İŞKUR acil olarak personel alındığını duyurdu. Bu anlamda İŞKUR en az ilköğretim mezunu vasıflı vasıfsız personel alım başvuru şartları belli oldu. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyan herkes başvuru yapabilecekler. Bunun 7 bin 395'i beden işçisi, yani 'vasıfsız.' Yaklaşık 42 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. İşsiz olan, 'iskur.gov.tr' adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

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