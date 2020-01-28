İŞKUR personel alım ilanları için her gün yeni açıklamalar yapıyor. Bu sefer ise bankalar için personel alım ilanları yayınlandı. İNG Bank, İş Bankası, Finansbank ve Akbank İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan ve başvuruları devam eden banka personel alımı ilanlarını sizlere aktarıyoruz. Bu bağlamda İş Bankası Yozgat şubesine Engelli adaylar içerisinden En az lise mezunu ve en fazla Ön Lisans mezunu 2 Büro Memuru alımı yapacaklarını bildirdiler

Kaynak:işinolsa

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