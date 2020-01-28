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  • 29.01.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:18

personel alım ilanları! İNG Bank, İş sı, Finansbank ve Akbank İŞKUR aracılığıyla personel alımı başvuru şartları!

aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre 4 farklı bünyesine personel alımı yapacağını bildirdi. Peki kimler başvuru yapabilir? 4 farklı Banka bünyesine onlarca personel alımı yapacak. Bu kapsamda, , İNG bank destek personeli, Finansbank ve Akbank beden işçisi pozisyonlarında alım yapacaklarını bildirdiler. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz

İNG Bank, İş Bankası, Finansbank ve Akbank alım yapıyor

İŞKUR personel alım ilanları için her gün yeni açıklamalar yapıyor. Bu sefer ise bankalar için personel alım ilanları yayınlandı. İNG Bank, İş Bankası, Finansbank ve Akbank İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanan ve başvuruları devam eden banka personel alımı ilanlarını sizlere aktarıyoruz. Bu bağlamda İş Bankası Yozgat şubesine Engelli adaylar içerisinden En az lise mezunu ve en fazla Ön Lisans mezunu 2 Büro Memuru alımı yapacaklarını bildirdiler

Kaynak:işinolsa

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