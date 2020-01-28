PTT'ye bağlı müdürlüklere personel alımı yapılacak. Bu bağlamda sayfamızda detayları verdik. Aynı zamanda Posta Telefon ve Telgraf A.Ş. 2020 yılı 5 bin personel alım ilanı ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında KPSS olmadan bir çok kadrodaki istihdamların ardından geçtiğimiz yıl içerisinde beklenen ilanlar açıklanmamış ve Yönetmelik değişikliği resmi gazetede açıklanması ile KPSS başvuru şartının aranacağı kesinlik kazanmıştı. Buna göre PTT iştiraklerine yapılacak olan aktif satış personeli alımı kadrosunda yeni ilanlar açıklandı. Bu ilanlara ilişkin detaylar şu şekilde olacak.

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