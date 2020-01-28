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  • 29.01.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:08

yeni personel alımı ilanları ve kadrolar! 'siz TRT'ye personel alımı başvuru şartları nedir?

() tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurum tarafından yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru hakkındaki detaylar netleşti. İlanın duyurulmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler TRT şartı olmadan personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen detaylar.... Başvurular trt kariyer portalı üzerinden alınacak. Adaylar https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresi üzerinden tüm başvuru şartlarına ulaşarak başvurularını online olarak tamamlayabilirler.

TRT'ye KPSS'siz personel alımı yapılacak! TRT personel alımı başvuru şartları belli oldu

Türkiye'nin ilk devlet televizyonu TRT KPSS şartsız personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda KPSS şartsız TRT tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanın açıklanmasıyla birlikte aranan başvuru şartları ve alım yapılacak adayların görevleri de belli oldu. TRT Mobil Jeneratör Elektrik Teknikeri/Teknisyeni alanında alım yapacak. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar....

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