Türkiye'nin ilk devlet televizyonu TRT KPSS şartsız personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda KPSS şartsız TRT tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanın açıklanmasıyla birlikte aranan başvuru şartları ve alım yapılacak adayların görevleri de belli oldu. TRT Mobil Jeneratör Elektrik Teknikeri/Teknisyeni alanında alım yapacak. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar....

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