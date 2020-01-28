İŞKUR aracılığıyla iş ilanları devamlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan güvenlik görevlisi ilanlarına baya ilgi olmuştu. Güvenlik görevlisi başvuru ilanı için bugün son gün. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilana göre, 25-45 yaş arası silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Toplamda 20 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup, alınacak personellerden 1'i güvenlik amiri olarak görevlendirilecektir. İş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirttiğimiz link üzerinden online olarak yapılacaktır. İlana İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden online başvuru yapmak sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

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