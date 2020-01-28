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  • 29.01.2020 09:09
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:09

, ve için 'dan binlerce ı! İşte İŞKUR personel alım başvuru şartları

() üzerinden üç büyükşehirde toplamda 6 bin 570 iş ilanı yayınlandı. başta olmak üzere yayınlanan larında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İstanbul, ve 'de yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirecekleri görevler de aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

3 ilde 6 bin 570 iş ilanı İŞKUR üzerinden yayınlandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üç büyükşehirde toplamda 6 bin 570 iş ilanı yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere yayınlanan personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirecekleri görevler de aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

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