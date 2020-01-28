Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üç büyükşehirde toplamda 6 bin 570 iş ilanı yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere yayınlanan personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirecekleri görevler de aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

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