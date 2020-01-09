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  • 09.01.2020 12:00
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:03

kurum dışı iş ilanları ile belediye ve kamu kurumlarına şartsız ilköğretim mezunu personel alım şartları nedir?

kurum dışı iş ilanları ile personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılında da yüzlerce personel alımı hem kamu hem de belediyelere devam edecek. Bu ilanlara başvurmak isteyenler öncelikle haberimizi okuması gerekir. Sonrasında ise adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve ilan içeriğinde kadrolara göre belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte detayları takvim.com.tr'de verdik.

KPSS’siz en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak!

KPSS'siz İŞKUR belediye ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapacak. Detayları takvim.com.tr'de verdik. Ataşehir Belediyesi bünyesine , en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında detaylar haberimizde. Başvurular 31 Ocak 2020 tarihine kadar alınıyor. Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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