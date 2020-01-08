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  • 09.01.2020 09:55
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:55

9 Ocak 2020 ve ur, , daimi/geçici işçi, eleman alımı !

ve Devlet Başkanlığı () aracılığıyla hem kamuya, hem özel sektörlere hem de bazı kuruluşlara ait ilanlar ilgili vatandaşlara duyurulmakta, bazılarının başvuru süreçleri devam etmektedir. İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar Aralık ayında da tüm hızıyla sürerken; Bu ay içerisinde başvurabileceğiniz personel, işçi ve ur alımlarını sizler için derledik. nda memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. 2020 Ocak ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Kamu personeli (memur) ve işçi alım ilanlarını takvim.com.tr olarak belirledik.

DPB ve İŞKUR üzerinden daimi/geçici işçi, eleman alımı yapılacak

9 Ocak DPB ve İŞKUR üzerinden alınacak olan memur, personel ve işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. Ocak 2020 yılı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel olarak memur adaylarında 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte memur, personel, daimi/geçici işçi, eleman alımı güncel iş ilanları takvim.com.tr'de

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HaberlerMemurlar Haberleri9 Ocak 2020 DPB ve İŞKUR kamu kurum ve kuruluşları memur, personel, daimi/geçici işçi, eleman alımı güncel iş ilanları!
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