9 Ocak DPB ve İŞKUR üzerinden alınacak olan memur, personel ve işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. Ocak 2020 yılı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel olarak memur adaylarında 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte memur, personel, daimi/geçici işçi, eleman alımı güncel iş ilanları takvim.com.tr'de

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