2020 Ocak ayının 2. haftasına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR personel alım ilanları oldukça ilgili görüyor. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

İŞKUR ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya ve özele belediyeler aracılığı ile alım yapılacak. Ayrıca İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri dahil olmak üzere toplamda 15 farklı belediye alım yapacağını belirtti. Bu kapsamda adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belediye personel alımlarına başvuru yapabilecek. İşte alım yapacak belediyeler ve başvuru şartları şöyledir.

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