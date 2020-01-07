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  • 08.01.2020 09:35
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:35

15 ilçe belediyesi ve Büyükşehir belediyesi personel alım şartları nedir? 'da açıklandı! İşte belediye kadroları

aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre 15 farklı belediye bünyesine personel alımı yapacağını ilan etti. En az okuryazar olan adaylar başvuru yapabilecek. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Yukarıdaki 15 farklı belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve llgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır.

İŞKUR'da yayımlandı! 15 farklı ilçe belediyesi personel alıyor!

2020 Ocak ayının 2. haftasına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR personel alım ilanları oldukça ilgili görüyor. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.
İŞKUR ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya ve özele belediyeler aracılığı ile alım yapılacak. Ayrıca İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri dahil olmak üzere toplamda 15 farklı belediye alım yapacağını belirtti. Bu kapsamda adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda belediye personel alımlarına başvuru yapabilecek. İşte alım yapacak belediyeler ve başvuru şartları şöyledir.

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