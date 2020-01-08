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  • 09.01.2020 10:06
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:06

en fazla hangi mesleklerde alım yapıyor? İŞKUR üzerinden 41 bin personel alım başvuru şartları nedir?

üzerinden Ocak ayında Kamu ve Özel sektörde toplamda 41 Bin 951 personel alımı gerçekleştirilecektir. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir. İşte İŞKUR ile 41 bin personel alım başvuru şartları açıklaması ve İŞKUR hangi alanlarda en çok alım yapıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR en fazla hangi mesleklerde alım yapıyor?

İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı başvuru şartları açıklaması yapıldı. Bu bağlamda yeni yılda İŞKUR hangi mesleklerde en fazla personel alımı yapacağını belirtti. 1 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında 83 bin 997 iş yerinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler yapıldı. Söz konusu görüşmelerde işletme ve işverenlere, istihdamın hangi mesleklerde ve hangi sektörlerde ne şekilde değişeceği hakkında tahminleri soruldu. Bu soruları yanıtlayan işletme sahiplerinin verdikleri cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye geneli kapsamında istihdam hesaplamaları yapıldı. Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte İŞKUR iş başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler... Detaylar takvim.com.tr'de

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