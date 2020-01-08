İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı başvuru şartları açıklaması yapıldı. Bu bağlamda yeni yılda İŞKUR hangi mesleklerde en fazla personel alımı yapacağını belirtti. 1 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında 83 bin 997 iş yerinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler yapıldı. Söz konusu görüşmelerde işletme ve işverenlere, istihdamın hangi mesleklerde ve hangi sektörlerde ne şekilde değişeceği hakkında tahminleri soruldu. Bu soruları yanıtlayan işletme sahiplerinin verdikleri cevaplar göz önünde bulundurularak Türkiye geneli kapsamında istihdam hesaplamaları yapıldı. Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte İŞKUR iş başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler... Detaylar takvim.com.tr'de

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